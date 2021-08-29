В Белоруссии заявили, что будут развивать отношения с Россией с учетом новых кризисов

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия намерена развивать взаимодействие с Россией и другими партнерами на фоне возникновения новых угроз и зон нестабильности. Об этом заявил в воскресенье заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков.

"Нельзя безоглядно доверять Западу, который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, будет и дальше пытаться нас обманывать. Надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС", - отметил Арчаков в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, суверенитет "нужно защищать не только непрерывно, то есть даже в спокойное время, но и всесторонне - политически, экономически, интеллектуально, духовно, ведь обстановка в мире в ближайшее время к лучшему, судя по всему, не изменится". "Нам с ней жить, развиваться и строить свою страну", - сказал замгоссекретаря Совбеза.

Говоря о ситуации в Афганистане, Арчаков сказал, что "США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром". "События, которые развернулись вокруг Беларуси в прошлом году, наглядно это подтверждают. Ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории, причем в непосредственной близости от границ Беларуси", - отметил Арчаков.

Он заявил, что в этих условиях силовому блоку Белоруссии "нужно находиться в постоянной готовности к любым осложнениям обстановки". "Это касается в первую очередь деятельности вооруженных сил, спецслужб и всего правоохранительного блока. По большому счету они никогда у нас и не были расслаблены, и это дает свои положительные результаты. Тем не менее их нужно усиливать, укреплять, хотя мы, конечно, продолжаем надеяться, что это будет только предупредительная мера", - подчеркнул замгоссекретаря Совбеза Белоруссии.