Макрон сообщил, что угроза терактов во Франции сохраняется

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Террористическая угроза сохраняется во Франции. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1, призвав к бдительности.

"Нулевого риска в этой области не существует, - ответил он на вопрос телеканала о наличии террористической угрозы в стране. - Поэтому мы всегда должны сохранять бдительность. Последние годы теракты во Франции в основном совершались отдельными лицами. Они находились под внешним влиянием, но это не было результатом заговоров, разработанных за рубежом".

При этом он заявил, что "Франция готова к отпору и сотрудничает в этом с партнерами, испытавшими на себе террористическую угрозу". "Мы должны сохранять бдительность, потому что угроза существует", - подчеркнул он.