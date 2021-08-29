Макрон: Франция сохранит свой контингент в Ираке, даже если США уйдут из страны

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция сохранит свой воинский контингент в Ираке, даже если США полностью уйдут из этой республики. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы останемся там до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы, - отметил французский лидер в интервью телеканалу TF1. - Мы не зависим от присутствия американских войск". "Если США решат полностью уйти, мы не будем зависеть от этого решения, и мы останемся на стороне иракцев", - подчеркнул он.

По мнению Макрона, пока еще "рано говорить о том, что собираются делать США". "Возможно, они изменят характер своего присутствия, но я не думаю, что они собираются уйти", - заметил глава французского государства. Президент добавил, что "французская армия представлена силами специального назначения с самого начала" операции в Ираке. Макрон также напомнил, что Франция "потеряла в сражениях в Ираке своих солдат".