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МИД Колумбии обвинил венесуэльских военных в попытке захвата гражданского судна

В ведомстве отметили, что после вмешательства ВМС республики венесуэльцы покинули судно

БОГОТА, 30 августа. /ТАСС/. Двое венесуэльских военных попытались захватить гражданское судно, принадлежавшее колумбийским гражданам, на реке Риу-Негру, по которой проходит граница между странами. С таким утверждением выступило в воскресенье министерство иностранных дел Колумбии.

"Двое вооруженных венесуэльских военных произвольно заняли колумбийское гражданское судно под названием "Гуайниано" с колумбийскими гражданами на борту, которое было пришвартовано к колумбийскому берегу реки Риу-Негру", - говорится в сообщении. По словам ведомства, после вмешательства ВМС Колумбии венесуэльцы покинули судно.

Как считает МИД, военные соседней страны "нарушили право на свободное судоходство, которое было установлено договором о демаркации границы и судоходстве на общих реках", подписанным между Венесуэлой и Колумбией в 1941 году.

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КолумбияВенесуэла
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