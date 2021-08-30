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И.о. генсека Минобороны Алжира встретился с замминистра обороны России

Мухаммед Салех Бенбиша принял Александра Фомина и сопровождающую его делегацию на авиабазе Буфарик

РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства национальной обороны Алжира генерал-майор Мухаммед Салех Бенбиша принял в воскресенье на авиабазе Буфарик (север республики) заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина и сопровождающую его делегацию. Об этом сообщило информационное агентство Algeria Press Service (APS).

"По случаю организации Алжиром конкурса "Верный друг" Армейских международных игр ("АрМИ-2021") и в рамках укрепления уз дружбы и сотрудничества между двумя странами и двумя армиями исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства национальной обороны генерал-майор Мухаммед Салех Бенбиша принял заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и сопровождающую его делегацию на авиабазе Буфарик, в присутствии командующих вооруженных силами [Алжира] и руководителей министерства национальной обороны", - отмечает APS.

"АрМИ-2021" проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. На территории Алжира проходит соревнование кинологов "Верный друг".

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