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WSJ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония в Йонбёне

Признаком функционирования реактора является работа расположенной рядом с ядерным объектом лаборатории по выделению плутония, отмечает газета

ТАСС, 30 августа. КНДР, вероятно, возобновила работу реактора по производству плутония на своем ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом в воскресенье со ссылкой на ежегодный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по деятельности КНДР в ядерной сфере сообщила газета The Wall Street Journal.

"С начала июля было несколько признаков, в том числе сброс охлаждающей воды, что соответствует работе реактора", - приводит газета выдержку из доклада. Кроме того, признаком функционирования реактора также является работа расположенной рядом с ядерным объектом лаборатории по выделению плутония из отработавшего ядерного топлива. Специалисты МАГАТЭ отметили, что такая деятельность может помочь КНДР в производстве нового ядерного оружия.

В отчете отмечается, что реактор в Йонбёне не функционировал с декабря 2018 до начала июля 2021 года.

Постоянное представительство КНДР при ООН и администрация Байдена не ответили газете на запрос прокомментировать данную информацию.

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