СМИ: корабли КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Четыре патрульных корабля морской полиции КНР вошли в понедельник в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщил телеканал NHK.

Экипаж катеров японской береговой охраны через громкоговорители требует от китайских сторожевиков, чтобы они немедленно покинули эту зону. Как отмечает канал, корабли КНР совершали попытки сблизиться с японскими рыболовецкими судами, которые ведут промысел в указанном районе. О каких-либо инцидентах не сообщается.

Спор вокруг указанных островов обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность сторожевиков КНР в районе Сенкаку. С начала года китайские корабли уже 28 раз заходили в зону у этих островов. В Токио это связывают, в частности, с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.