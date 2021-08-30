Британский посол заявила, что Москва и Лондон вместе могут решать глобальные проблемы

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. История северных конвоев напоминает о том, что сотрудничество Москвы и Лондона позволяет решать глобальные проблемы. Об этом заявила ТАСС в понедельник посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт на торжествах, посвященных 80-летию прибытия первого союзного конвоя "Дервиш" в Архангельск.

"Я здесь, чтобы отметить 80-ю годовщину прибытия Северного конвоя в Архангельск, чтобы почтить память более чем 3 тыс. британских военнослужащих и моряков, которые отдали свои жизни, чтобы доставить помощь Советскому Союзу во время войны", - сказала она.

По ее словам, отношения двух стран "сейчас непростые", но союзничество Советского Союза и Великобритании во время Второй мировой войны напоминает о том, что, работая вместе, Москва и Лондон "могут решить крупнейшие глобальные проблемы".

В Архангельской области 29-31 августа проходят торжества, посвященные 80-летию прибытия первого союзного конвоя "Дервиш". Конвой пришел в Архангельск 31 августа 1941 года в составе семи транспортов в сопровождении военных судов. Он доставил из Великобритании грузы, необходимые для создания военной промышленности, мины, противотанковые ружья и различную технику. На тот момент еще не было официальной договоренности о ленд-лизе.

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более 2 млрд долларов, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла. Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.