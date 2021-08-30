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Смена власти в Афганистане
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Лукашенко по телефону обсудил с Рахмоном и Путиным ситуацию в Афганистане

Как сообщило агентство БелТА, также запланирована беседа белорусского президента с коллегой из Узбекистана

ТАСС, 30 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел последовательные телефонные разговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану", - приводит агентство сообщение пресс-службы.

Уточняется, что на ближайшее время запланирована беседа Лукашенко с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, ситуация в Афганистане будет обсуждаться и на саммитах ОДКБ и ШОС в середине сентября в Душанбе.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над республикой и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичАфганистанБелоруссияТаджикистанУзбекистанРоссияРахмон, ЭмомалиМирзиёев, Шавкат МиромоновичСмена власти в Афганистане
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