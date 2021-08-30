Зеленский отправится в Вашингтон 30 августа

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вылетает в США, где встретится с американским лидером Джо Байденом, в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Зеленский вылетит в США в понедельник, а вернется на Украину в воскресенье, 5 сентября", - сказал Никифоров агентству "Укринформ".

Спикер президента также добавил, что "перенос даты [визита Зеленского в США] связан с просьбой американской стороны, так как 31 августа истекает срок, который "Талибан" (движение запрещено в РФ) дал для эвакуации людей из Афганистана".

В свою очередь вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник проинформировал, что самолет с украинской делегацией отправится в Соединенные Штаты в ближайшее время. "Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг [своих проектов] инвесторами Украины самым крупным инвесторам планеты", - написал он. При этом Федоров разместил свою фотографию на фоне президентского самолета.

Ранее в понедельник посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Зеленский будет находиться с визитом в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября.

Изначально планировалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США. Однако в воскресенье стало известно, что встреча перенесена с 31 августа на 1 сентября. Эту информацию подтвердили в Белом доме.