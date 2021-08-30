СМИ: вывод войск США из Афганистана активизировал террористов в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Террористы активизировались в индийской союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны с началом вывода американских войск из Афганистана. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на источники в индийских спецслужбах, попытки совершения террористических атак фиксируются в последнее время регулярно.

"Каждый день в течение последнего месяца сообщается или о нападении с применением самодельных взрывных устройств на силы безопасности, или о нападениях на политических лидеров", - сказал телеканалу высокопоставленный источник.

По его данным, в Кашмирскую долину проникли по крайней мере шесть групп террористов, которые планируют атаки на важные цели. Уровень насилия в Джамму и Кашмире значительно вырос за последний месяц. Источник телеканала также отметил, что около 300 террористов снова собрались в лагерях на сопредельной территории. "Мы также начеку и готовы", - сказал собеседник NDTV.

По его словам, спецслужбы Индии внимательно отслеживают информацию в социальных сетях. После захвата Кабула боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) две недели назад в социальных сетях в Кашмире появляются поздравления в адрес талибов. "Недавно широкую популярность в Джамму и Кашмире получило видео, которое стало вирусным. В этом видео некие парни, которые перебрались в Афганистан, чтобы воевать вместе с "Талибаном", теперь вернулись в оккупированный Пакистаном Кашмир. Видео демонстрирует, что их приветствуют как героев", - отметил источник.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Многие государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.