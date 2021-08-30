Politico: Пентагон знал о готовящемся теракте за сутки до взрыва в аэропорту Кабула

ТАСС, 30 августа. Военные США начали готовиться к возможному теракту в аэропорту Кабула за сутки до него. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы, в которых описано содержание соответствующего обсуждения в Пентагоне.

По информации издания, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли на заседании утром в среду, 25 августа, рассказал о значительном объеме разведданных, свидетельствующих о подготовке группировкой "Исламское государство в Хорасане" (запрещено в РФ) "комплексной атаки". Глава ведомства Ллойд Остин распорядился о подготовке к "инциденту с большим количеством жертв".

Как отмечает Politico, в Пентагоне собирались закрыть ворота Эбби - один из главных входов на территорию воздушной гавани. Однако ВС США оставили ворота открытыми дольше, чем планировалось, чтобы позволить британским военным эвакуироваться.

Вечером 26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.