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Смена власти в Афганистане

СБ ООН 30 августа обсудит ситуацию в Афганистане

Заседание намечено на 22:00 мск

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание по ситуации в Афганистане. Об этом говорится в графике работы, распространенном пресс-службой всемирной организации.

Заседание намечено на 15:00 (22:00 мск). Ранее о планах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обсудить ситуацию в Афганистане с представителями стран - постоянных членов СБ ООН сообщили источники во всемирной организации. О планах созвать Совбез по этому вопросу заявил также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
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