В МИД Узбекистана заявили, что граница с Афганистаном полностью закрыта

ТАШКЕНТ, 30 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что граница с Афганистаном полностью закрыта, наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется.

"В целях обеспечения безопасности в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта, и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется. В ближайшей перспективе открытие КПП "Термез" на узбекско-афганской границе не планируется", - проинформировала в понедельник пресс-служба дипведомства.

В министерстве предупредили, что любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.

Как напомнили в МИД, в течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем. "Министерство иностранных дел вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране. Вновь подчеркиваем, что узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.