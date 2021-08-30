Глава Минобороны Армении отметил готовность мирным путем решить с Баку проблемы на границе

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. Армения готова решить приграничные с Азербайджаном проблемы мирным путем, однако также готова защищать территориальную целостность и свои границы. Как в понедельник сообщила пресс-служба военного ведомства республики, об этом на встрече с послом США Линн Трейси заявил глава Минобороны Аршак Карапетян.

"По просьбе посла США министр обороны представил ситуацию на границах Армении, отметив регулярные провокации со стороны Азербайджана. Аршак Карапетян подтвердил готовность армянской стороны урегулировать вопросы мирным путем, одновременно подчеркнув решимость защищать границы и территориальную целостность Армении", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

В ходе встречи также обсуждались возможности придания нового импульса армяно-американскому сотрудничеству в оборонной сфере. Стороны выразили готовность к продолжению "плодотворного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес".

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.