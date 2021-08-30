В Совете Европы призвали страны к защите прав афганских беженцев

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) призывает государства, входящие в организацию, обеспечить защиту прав афганских беженцев. Об этом говорится в обращении комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович, опубликованном в понедельник на сайте организации.

"Государства должны взять на себя ответственность в вопросе прибытия людей, спасающихся от ужасающей ситуации в Афганистане, в соответствии с их обязательствами в области прав человека", - считает Миятович.

Она отметила, что "некоторые страны подали положительный пример, пообещав, например, принимать у себя тех, кто решил покинуть Афганистан после захвата страны талибами". "Однако, к сожалению, многие другие государства - члены СЕ дали понять или уже открыто объявили и предприняли шаги к закрытию границ, строительству стен, ограничениям на подачу ходатайств о предоставлении убежища", - подчеркнула комиссар Совета Европы. "Эти меры, которые якобы направлены на "предотвращение незаконной миграции", могут привести к тому, что люди будут лишены возможности искать убежище на территории наших государств-членов и останутся без защиты на своем пути в поиске безопасных мест", - указала она.

Миятович отметила, что некоторые страны высказали опасения в связи с риском возникновения нового миграционного кризиса, однако "с настоящим кризисом сталкивается народ Афганистана, особенно женщины и девочки, а также некоторые соседние страны, которые уже на протяжении многих лет принимают у себя афганских беженцев".

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.