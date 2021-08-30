Пентагон считает, что США нужно готовиться к потенциальным угрозам для аэропорта Кабула

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США исходит из того, что американским военнослужащим необходимо готовиться к потенциальным новым угрозам для аэропорта Кабула. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы работаем, предполагая, что должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам [в Кабуле]", - отметил Кирби. Он привел в качестве примера нанесение ВС США удара с воздуха по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Ракеты, продолжал Кирби, были выпущены в понедельник по территории аэропорта Кабула, несколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны.

"Сейчас наступил особенно опасный момент [времени], - добавил официальный представитель Минобороны США. - Угрозы по-прежнему реальны, актуальны и зачастую конкретны. Мы относимся к этому очень серьезно и будем относиться так до завершения [эвакуации]".

29 августа американские силы ударом с беспилотника уничтожили в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане". В результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телеканала Al Jazeera, жертвами стали 12 человек.