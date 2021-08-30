В Бресте осудили еще одну группу участников протестов против итогов выборов президента

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительные приговоры двенадцати участникам протестов против итогов состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов, признав их виновными в грубом нарушении общественного порядка и хулиганстве. Об этом в понедельник сообщили в Верховном суде Белоруссии.

"30 августа судом рассмотрено уголовное дело в отношении 12 лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") и трех лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 339 ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что обвиняемые 13 сентября 2020 года в Бресте нарушали общественный порядок, мешали движению общественного транспорта и работе организаций. Решением суда ряд обвиняемых приговорены к различным срокам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, некоторые - к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. "Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке", - уточнили в суде.

По данным белорусских правозащитников, по этому уголовному делу в Бресте уже осудили более 80 человек. Несанкционированная акция против итогов президентских выборов прошла в центре Бреста 13 сентября. Участники перекрыли движение транспорта на одном из перекрестков и устроили на нем хороводы и танцы. Силовики применили водомет для разгона протестующих.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.