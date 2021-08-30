Мексика заявила, что рассчитывает на продолжение обмена опыта с РФ в проведении выборов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Посольство Мексики в Москве поддерживает контакты с избирательной комиссией РФ и рассчитывает на продолжение обмена опытом организации и проведения выборов. Об этом заявил в понедельник министр посольства Мексики в Москве Хоакин Пастран на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Посольство поддерживает контакт с российской избирательной комиссией, и мы заинтересованы в продолжении обмена опытом", - сказал он.

По словам дипломата, на российских выборах есть элементы, которые могут быть полезны на выборах в Мексике. Например, наличие камер на каждом избирательном участке, добавил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.