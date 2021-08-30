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Единый день голосования

Глава ЦИК Венесуэлы будет наблюдателем на выборах в Госдуму

ЦИК Венесуэлы получил приглашение прислать наблюдателей на выборы 19 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Педро Кесадилья приедет на выборы в Государственную думу в качестве наблюдателя. Об этом в понедельник сообщил журналистам посол республики в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"ЦИК Венесуэлы получил приглашение прислать наблюдателей на выборы 19 сентября. Мы ожидаем визита нашего президента Национального избирательного совета. Он будет наблюдателем", - сказал дипломат.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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ВенесуэлаРоссияЕдиный день голосования
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