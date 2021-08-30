Четвертый за месяц судья Верховного суда Украины подал в отставку

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Судья Кассационного административного суда, который входит в состав Верховного суда Украины, Светлана Вус подала в отставку. Как следует из опубликованной в понедельник повестки заседания Высшего совета правосудия, рассмотрение ее заявления пройдет 2 сентября.

В частности, во втором пункте повестки указано: "состоится рассмотрение материалов об освобождении судьи от должностей по общим обстоятельствам в связи с подачей заявления об отставке Вус Светланы Михайловны".

В течение минувшего месяца стало известно, что судьи Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали аналогичные заявления.

По данным украинского издания "Зеркало недели", в ближайшее время может последовать еще ряд отставок судей высшей инстанции. Украинские СМИ связывают эти события с ролью суда в резонансных делах. Они касаются исков оппозиционных политиков и нескольких телеканалов о признании незаконными указов президента страны Владимира Зеленского применить к ним санкции на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Кроме того, он должен рассмотреть на предмет законности отмену Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, что, по сути, стало формальным основанием для лишения его полномочий главы этой инстанции.