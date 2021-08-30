Премьер-министр Монголии предложил России вывести двусторонние отношения на новый уровень

УЛАН-БАТОР, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил России вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Об этом сообщило в понедельник агентство МОНЦАМЭ.

"В этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и РФ, <...> и две страны должны вывести экономическое и деловое сотрудничество на качественно новый уровень", - заявил глава монгольского правительства, выступая на форуме "Содействие монгольско-российскому бизнесу и привлечению инвестиций из России".

По его словам, Москва и Улан-Батор недостаточно используют потенциал развития двусторонних торгово-экономических отношений. Как уточнил премьер, он рассчитывает изменить ситуацию в лучшую сторону и предлагает для этого создать рабочую группу, которая займется изучением экономической целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом, в состав которого входит Россия.

Как отметил посол РФ в Улан-Баторе Искандер Азизов, новый век двусторонних отношений между двумя странами начнется с визита монгольского президента Ухнаагийн Хурэлсуха в Москву. "Во время пребывания на посту премьер-министра Ухнаагийн Хурэлсух посетил Россию и провел переговоры о строительстве газопровода через Монголию. Пусть этот визит будет таким же продуктивным, как и в 2019 году", - добавил он.

Российский дипломат напомнил, что между двумя странами нет юридических или политических споров. Более того, Москва и Улан-Батор достигли высокого уровня при осуществлении политического и гуманитарного взаимодействия, а также в сфере обороны и безопасности. "Нам не стоит забывать о расширении сотрудничества в области энергетики, науки и образования", - подытожил Азизов.