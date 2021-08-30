ООН не обсуждает идею размещения миротворцев в Кабуле

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Идея разместить в Кабуле миротворцев ООН в данный момент не обсуждается. Об этом заявил в понедельник в ответ на вопрос ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Нет, насколько мне известно, такая идея не обсуждается", - сказал он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать в Кабуле "безопасную зону". Он не уточнил, представители каких стран могли бы заняться этим, однако некоторые СМИ выступили с предположениями, что эта роль могла бы быть возложена на миротворцев ООН.

ООН не обсуждает участие в управлении аэропортом Кабула и надеется, что его работу после 31 августа обеспечит "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил представитель генсекретаря.

"Мы не вовлечены, насколько мне известно, ни в какие обсуждения относительно деятельности аэропорта <...> Мы очень надеемся, что "Талибан" сможет обеспечить безопасность аэропорта и создать среду, при которой он сможет функционировать", - сказал он.

Дюжаррик также выразил надежду на то, что в аэропорту Кабула "операторы авиалиний будут чувствовать, что могут безопасно сажать и поднимать в воздух свои воздушные суда".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.