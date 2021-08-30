Глава МИД Великобритании выступил за максимально стабилизирующее воздействие на "Талибан"

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил о важности оказания международным сообществом максимально стабилизирующего воздействия на пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в коммюнике, распространенном в понедельник внешнеполитическим ведомством страны по итогам участия министра в онлайн-конференции с коллегами из стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), Турции, Катара, представителями ЕС и НАТО.

"Министр иностранных дел подчеркнул важность работы с одинаково мыслящими партнерами над безопасным перемещением и [обеспечением реализации] договоренностей о выезде имеющих на это право афганцев, которые остаются в стране", - говорится в коммюнике.

Как заметили в МИД королевства, стратегические приоритеты Лондона, которые обозначил Рааб, - "не допустить, чтобы Афганистан превратился в убежище для террористов, гарантировать гуманитарный доступ, защитить права человека и завоевания последних 20 лет, сохранить региональную стабильность и работать вместе с широким кругом международных партнеров, чтобы оказать максимально стабилизирующее воздействие на "Талибан".

Ранее источник в британском МИД сообщил корреспонденту ТАСС, что, по мнению Лондона, у России и Китая могут быть возможности повлиять на новые власти в Кабуле. В этой связи в Великобритании признают необходимость совместной работы с Москвой и Пекином на афганском направлении.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в стране. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.