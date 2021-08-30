В ООН сообщили о готовности поддержать процесс разоружения в Ливии

РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. ООН готова поддержать ливийцев в процессе разоружения в их стране. Об этом заявил в понедельник в столице Алжира спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш, который принимает участие в открывшейся министерской встрече стран - соседей Ливии.

"ООН готова поддержать ливийцев в процессе разоружения, реинтеграции ливийских боевиков в вооруженные силы и вывода иностранных боевиков", - отметил Кубиш, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service. Он также призвал соседние в Ливией страны "принять участие в усилиях по обеспечению ухода наемников и иностранных сил".

Кроме того, Кубиш отметил "необходимость удвоения усилий по вовлечению женщин и молодежи в деятельность, направленную на развитие Ливии, с целью прекращения торговли людьми и нелегальной миграции". "Реализация этих задач требует поддержки ООН, Африканского союза, Лиги арабских государств и Европейского союза", - подытожил спецпосланник генерального секретаря ООН.

В мероприятии в Алжире также принимают участие министры иностранных дел Алжира, Египта, Ливии, Нигера, Республики Конго, Судана, Туниса, Чада, комиссар по политическим делам, вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС) Банколе Адеойе, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и другие официальные лица.

Участники встречи обсуждают намеченные на декабрь президентские и парламентские выборы в Ливии, а также пути обеспечения национального примирения в этой стране.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей (ПП, избранный парламент) временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.