Демократы Палаты представителей США представили проект оборонного бюджета на $744,2 млрд

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) представил в понедельник свой проект американского оборонного бюджета на следующий год (начинается в стране с 1 октября) на сумму в $744,2 млрд.

При этом весной президент США Джо Байден запрашивал у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $752,9 млрд. Объем оборонного бюджета на нынешний финансовый год составляет около $740 млрд.

"Предложение председателя Смита предусматривает выделение $744,2 млрд на нашу национальную оборону", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета. В прошлом году Смит предлагал $732 млрд. В бюджете, в частности, на разработку гиперзвукового оружия и защиты от него предлагается выделить в целом свыше $1 млрд.

В документе среди прочего подчеркивается важность осуществления специальной визовой программы для въезда в США жителей Афганистана, которые помогали американским военнослужащим в республике. Соответствующее финансирование по военной линии предлагается продлить еще на один год. Авторы инициативы указывают на важность продолжения антитеррористической операции на территории Сирии, чье правительство не приглашало американскую сторону для этого.

Комитет Смита на этой неделе рассмотрит данный проект бюджета. После одобрения документ обсудит Палата представителей полного состава. Сенатский комитет по делам ВС в конце июля представил свою версию проекта оборонного бюджета в объеме $778 млрд, которая отличается от версии Смита, сенатский комитет уже провел ряд слушаний по ее рассмотрению. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится демократу Байдену на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени - начала зимы.