Обвиняемый в шпионаже на РФ депутат покинул партию "Согласие" и ее фракцию в Сейме Латвии

РИГА, 30 августа. /ТАСС/. Находящийся под арестом по обвинению в шпионаже в пользу РФ депутат Сейма (парламента) Латвии Янис Адамсонс решил выйти из оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", отстаивающей интересы русскоязычных жителей республики, и ее фракции в законодательном органе. При этом сдавать свой депутатский мандат политик не намерен, сообщает в понедельник вечером Латвийское телевидение.

По его данным, Адамсонс направил в Сейм письмо, в котором указал, что не сделал своим избирателям ничего плохого, но прекрасно понимает, что существует риск того, что инкриминируемые ему обвинения могут быть направлены против партии и ее фракции.

В своем письме депутат также подчеркивает, что не сдает свой мандат, поскольку он был предоставлен парламентарию народом Латвии.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги 11 августа решил оставить парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщила в конце июня передача "Ничего личного" местного телеканала ТВ3, всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.