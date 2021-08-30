Организатора вооруженного мятежа исламистов в Ливане приговорили к 20 годам тюрьмы

БЕЙРУТ, 30 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Ливана приговорила радикального проповедника-салафита шейха Ахмеда аль-Асира к 20 годам лишения свободы и каторжным работам. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Бейруте глава судебной инстанции генерал Мунир Шахаде.

"Аль-Асир будет отбывать наказание за подготовку вооруженного мятежа против ливанской армии в городе Сайда в 2013 году, приведшего к гибели ливанских военных и нанесению ущерба государственной и частной собственности", - отметил он. По словам генерала, исламист обвинен "в создании, вооружении и финансировании террористических групп, а также в изготовлении взрывчатки".

Главарь экстремистов был задержан в 2015 году в международном аэропорту Бейрута. Он скрывался от правосудия два года в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва. Аль-Асир изменил внешность и пытался по поддельным документам выехать из Ливана в Египет, а затем в Нигерию.

В июне 2013 года радикал объявил джихад (священную войну) против ливанской армии, шиитской милиции "Хезболлах" и Ирана. Для подавления вооруженного выступления в Сайду (40 км к югу от Бейрута) были введены войска. Экстремисты оказали сопротивление, убив 18 солдат и офицеров. Военная прокуратура требовала ранее вынесения смертного приговора аль-Асиру и еще 56 его сообщникам.

Сподручные аль-Асира, связанного с подпольной сетью "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), организовали в 2013-2014 годах в Бейруте и других районах Ливана серию терактов против армейских блокпостов и штабов "Хезболлах". 19 ноября 2013 года два смертника устроили взрывы у иранского посольства в Бейруте. Двойной теракт привел к гибели 23 человек, еще 146 получили ранения.

В понедельник в Ливане отмечают четвертую годовщину освобождения от банд террористов горных районов на границе с Сирией. В операции, которую проводили в труднодоступной местности военнослужащие ливанской армии, приняли участии бойцы "Хезболлах".