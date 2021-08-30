Талибы призвали сотрудников афганских вузов вернуться на работу с 31 августа

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает сотрудников высших учебных заведений страны вернуться к исполнению своих обязанностей начиная с 31 августа. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник вечером на странице представителя катарского политического офиса радикалов Мохаммада Сохаила Шахина в Twitter .

"Министерство высшего образования призывает ректоров, деканов, профессоров и административный персонал государственных и частных университетов выйти на работу завтра, 31 августа, и возобновить свою административную и академическую деятельность, включая надлежащую подготовку к началу занятий", - указано в сообщении.

29 августа назначенный талибами и.о. министра высшего образования Абдул Баки Хаккани пообещал, что в ближайшее время в Афганистане возобновят работу университеты и будет вновь выплачиваться зарплата преподавателям и сотрудникам министерства. Кроме того, он подчеркнул, что новая система образования Афганистана будет предполагать раздельное обучение для студентов и студенток. Вместе с тем он пообещал сохранить все достижения афганской образовательной системы, достигнутые за два последних десятилетия.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.