Президент Кипра призвал Байдена не допустить изменения статуса Вароши

НИКОСИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис призвал Джо Байдена воспрепятствовать стремлению Анкары изменить статус Вароши - находящегося в нейтральной зоне Кипра курортного района города Фамагуста.

С соответствующим заявлением он выступил вечером в понедельник, вручая высшую государственную награду Кипра - Большой крест ордена Макариоса III - председателю комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберту Менендесу за вклад американского политика в содействие соблюдению прав человека, установлению верховенства закона и продвижению демократии.

"Уважаемый сенатор, мы высоко ценим ваше четкое осуждение [действий Анкары] и настоятельно призываем президента Джо Байдена принять меры с учетом намерения Турции изменить статус части закрытого города Фамагуста", - сказал Анастасиадис.

Лидер греков-киприотов подчеркнул, что на протяжении всей своей карьеры Менендес настойчиво требовал вывода турецких оккупационных войск с острова, а также отметил ключевую роль, которую сыграл американский сенатор в частичном снятии эмбарго США на поставки вооружений Кипру и в продвижении стратегического партнерства между Кипром, Грецией и США, а также соседними странами, включая Израиль. Он подчеркнул, что это партнерство основано на "общих ценностях и идеалах", которые официальная Никосия разделяет с властями в Вашингтоне в отношении ведения борьбы с терроризмом, противодействия торговле людьми и наркотрафику, содействия верховенству права и укрепления региональной предсказуемости и стабильности.

В ответном выступлении американский сенатор заявил, что за последнюю четверть века Кипр стал намного сильнее и устойчивее и доказал, что способен быть не только суверенным государством в составе ЕС, но и сильной страной в сферах экономики и безопасности. Вместе с тем Менендес отметил, что "угрозы суверенитету и будущему этой страны по-прежнему значительны в связи с намерением президента [Турции Тайипа] Эрдогана имплементировать устаревшее видение этой страны на основе ее раздела на два государства, что идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН и консенсусом, достигнутым за долгие годы".