Болсонару: "одержимость" США климатической повесткой затрудняет диалог с Бразилией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена "одержима" проблематикой защиты окружающей среды, что затрудняет развитие отношений между Вашингтоном и Бразилиа. С таким мнением выступил в понедельник президент республики Жаир Болсонару.

"Бразилия открыта и готова к продолжению диалога с правительством США. Администрация Байдена, разумеется, придерживается более левых политических взглядов, и они практически одержимы вопросами изменения климата, это немного мешает нам", - сказал Болсонару в интервью радиостанции "Реди фонти". По его словам, "Бразилия больше остальных стран делает для сохранения окружающей среды" и имеет весьма строгое законодательство в данной области.

"Мы всегда готовы к диалогу с другими странами, и США чрезвычайно важны", - подчеркнул Болсонару, напомнив, что его предшественники в отличие от него "не испытывали ни малейшей симпатии к американцам".

"Мы поддерживаем контакт с правительством США по тем проблемам, которые существуют в Латинской Америке. Очевидно, что у них все более возрастает интерес к сохранению и поддержанию демократии в этих странах", - добавил бразильский лидер. По его словам, в ходе контактов в Бразилиа представители Вашингтона "демонстрировали обеспокоенность ростом левых сил в Бразилии и в мире".