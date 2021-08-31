В МИД Ливии заявили, что правительство работает над объединением армии

РАБАТ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, завершившее объединение гражданских институтов, в настоящее время работает над завершением процесса объединения армии. Об этом заявила в понедельник в столице Алжира министр иностранных дел в составе ПНЕ Наджла аль-Мангуш, которая принимает участие в министерской встрече стран - соседей Ливии.

"ПНЕ, завершившее этап объединения всех своих гражданских институтов, в настоящее время работает над завершением процесса объединения армии", - отметила аль-Мангуш, которую цитирует информационное агентство Algeria Press Service. "То, что Ливия пережила в течение десятилетия, создало противоречия, приведшие к вооруженным конфликтам, от которых ливийцы страдали и многое потеряли, прежде всего человеческие жизни", - продолжила она.

"Самое серьезное - это деструктивное вмешательство некоторых стран, которые нарушают международные правила и стремятся создавать разногласия, нагнетать напряженность", - подчеркнула глава МИД.

Она заверила, что Ливия "стремится играть демократическую политическую роль через проведение свободных и прозрачных выборов, и добиться этого можно только при наличии условий стабильности путем в первую очередь восстановления безопасности для создания атмосферы, способствующей мирному диалогу и всеобъемлющему национальному примирению".

По словам аль-Мангуш, план по обеспечению стабильности страны также включает в себя "изгнание наемников и иностранных сил, которые представляют угрозу для всех стран региона, и обеспечение безопасности ливийских границ с целью пресечения сообщничества торговцев людьми с теми, кто причастен к организованной преступности".

Встреча за закрытыми дверями

В мероприятии в Алжире, проходящем за закрытыми дверями, также принимают участие министры иностранных дел Алжира, Египта, Ливии, Нигера, Республики Конго, Судана Туниса, Чада, спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, комиссар по политическим делам, вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС) Банколе Адеойе и другие официальные лица.

Участники встречи, которая завершится во вторник, обсуждают намеченные на декабрь президентские и парламентские выборы в Ливии, а также пути обеспечения национального примирения в этой стране.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей (ПП, избранный парламент) временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.