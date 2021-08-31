Генсек ЛАГ заявил, что отсрочка выборов в Ливии ввергнет ее народ в большое отчаяние

РАБАТ, 31 августа. /ТАСС/. Любая отсрочка намеченных на декабрь президентских и парламентских выборов в Ливии способна ввергнуть ее народ в большое отчаяние. Об этом заявил в понедельник в столице Алжира генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, который принимает участие в министерской встрече стран - соседей Ливии.

"Необходимо активизировать усилия по устранению всех юридических, конституционных и материально-технических трудностей, мешающих проведению выборов в установленные сроки", - подчеркнул глава панарабской организации. По его словам, "любая отсрочка проведения выборов ввергнет ливийский народ в большое отчаяние".

"Предстоящие выборы представляют собой возможность вывести страну из темного туннеля, в котором она живет более 10 лет", - заявил аль-Гейт. Он подчеркнул "настоятельную необходимость побудить ливийцев, представителей всех течений и географических регионов, перейти от принципа конкуренции к принципу консенсуса, особенно в оставшиеся месяцы 2021 года".

В мероприятии в Алжире, проходящем за закрытыми дверями, также принимают участие министры иностранных дел Алжира, Египта, Ливии, Нигера, Республики Конго, Судана Туниса, Чада, спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш, комиссар по политическим делам, вопросам мира и безопасности Африканского союза Банколе Адеойе и другие официальные лица.

Участники встречи, которая завершится во вторник, обсуждают намеченные на декабрь президентские и парламентские выборы в Ливии, а также пути обеспечения национального примирения в этой стране.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей (избранный парламент) временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.