{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саудовские силы ПВО перехватили заминированный беспилотник у аэропорта города Абха

Фрагменты летательного аппарата упали рядом с аэропортом, разрушений и пострадавших не зафиксировано

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили начиненный взрывчаткой беспилотник в районе одного из международных аэропортов на юге королевства. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

Заминированный дрон, запущенный мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), был сбит вблизи воздушной гавани города Абха, где также находится база королевских ВВС. Как отметили в альянсе, в результате перехвата фрагменты летательного аппарата упали рядом с аэропортом, однако разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано.

"Попытка хуситов преднамеренно атаковать аэропорт Абха является военным преступлением", - заметили в связи с произошедшим в коалиции. Ранее она информировала, что за понедельник зенитные системы Саудовской Аравии дважды перехватывали баллистические ракеты хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Между тем временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны. Так, 29 августа в результате атаки тремя баллистическими ракетами по базе ВВС "Аль-Анад" в южной йеменской провинции Лахдж погибли 40 солдат, порядка 60 получили ранения.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
В ЛАГ заявили, что уход наемников и иностранных сил из Ливии необходим
Это позволит успешно завершить переходный процесс в стране, отметил генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт
Читать полностью