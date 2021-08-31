Саудовские силы ПВО перехватили заминированный беспилотник у аэропорта города Абха

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили начиненный взрывчаткой беспилотник в районе одного из международных аэропортов на юге королевства. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

Заминированный дрон, запущенный мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), был сбит вблизи воздушной гавани города Абха, где также находится база королевских ВВС. Как отметили в альянсе, в результате перехвата фрагменты летательного аппарата упали рядом с аэропортом, однако разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано.

"Попытка хуситов преднамеренно атаковать аэропорт Абха является военным преступлением", - заметили в связи с произошедшим в коалиции. Ранее она информировала, что за понедельник зенитные системы Саудовской Аравии дважды перехватывали баллистические ракеты хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Между тем временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны. Так, 29 августа в результате атаки тремя баллистическими ракетами по базе ВВС "Аль-Анад" в южной йеменской провинции Лахдж погибли 40 солдат, порядка 60 получили ранения.