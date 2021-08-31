В ЛАГ заявили, что уход наемников и иностранных сил из Ливии необходим

РАБАТ, 31 августа. /ТАСС/. Вывод наемников и иностранных сил с территории Ливии является крайней необходимостью для успешного завершения переходного процесса в стране. Об этом заявил в понедельник в столице Алжира генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, который принимает участие в министерской встрече стран-соседей Ливии.

"Уход наемников и иностранных сил с территории Ливии является крайней необходимостью для успешного завершения переходного процесса, перехода от хаоса к стабильности, от разногласий между иностранными силами на ливийской территории к стабильности Ливии, сохранению ее территориального единства, прекращению иностранного вмешательства в ее дела, - отметил аль-Гейт, которого цитирует информационное агентство Альжери Пресс Сервис (АПС). - Вывод иностранных войск - это основной принцип, согласованный международными и региональными державами в рамках берлинского процесса".

"Объединение институтов власти ливийского государства, в частности военных и силовых структур, является одним из важных аспектов переходного процесса в Ливии", - подчеркнул глава панарабской организации, добавив, что "позитивные события в Ливии должны сохранять свою динамику, чтобы приносить желаемые плоды".

В мероприятии в Алжире, проходящем за закрытыми дверями, также принимают участие министры иностранных дел Алжира, Египта, Ливии, Нигера, Республики Конго, Судана Туниса, Чада, спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш, комиссар по политическим делам, вопросам мира и безопасности Африканского союза Банколе Адеойе и другие официальные лица.

Участники встречи, которая завершится во вторник, обсуждают намеченные на декабрь президентские и парламентские выборы в Ливии, а также пути обеспечения национального примирения в этой стране.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей (избранный парламент) временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.