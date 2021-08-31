СМИ: КНР обяжет заходящие в его воды зарубежные суда сообщать больше данных о себе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Управление морской безопасности Китая потребует от иностранных судов, заходящих в китайские территориальные воды, предоставлять о себе более подробную информацию, в том числе о перевозимых грузах. Нововведение, направленное на повышение безопасности судоходства, вступит в силу с 1 сентября, сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Речь идет о предоставлении сведений, касающихся идентификации судов, позывных, местоположения и наличия на борту опасных грузов. Требование коснется экипажей подводных лодок, атомных судов, плавучих сооружений, перевозящих радиоактивные грузы, нефть, химикаты, сжиженный газ и другие опасные вещества, а также иных судов, которые могут представлять угрозу безопасности морского судоходства страны.

В случае игнорирования этого требования, морская администрация Китая применит "соответствующие законы, постановления и правила".

"Иностранные суда должны предоставлять информацию и соблюдать наши законы и постановления, чтобы гарантировать национальный суверенитет и безопасность", - цитирует издание военного аналитика Сун Чжунпина.

Новые правила коснутся в том числе значительной части акватории Южно-Китайского моря, где целый ряд островов и рифов являются объектами территориальных споров между Китаем и соседними странами, включая Вьетнам и Филиппины. КНР считает эти острова и окружающие их воды своими. Ситуацию в регионе осложняет усиление присутствия там в последние месяцы американских военных кораблей, которые не признают китайские территориальные претензии и проводят "операции по обеспечению свободы навигации".