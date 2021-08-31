Министр объединения Южной Кореи призвал к скорейшему возобновлению переговоров с КНДР

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Республика Корея, КНДР и США должны возобновить мирные переговоры даже в отсутствие идеальных условий для диалога. Об этом заявил южнокорейский министр объединения Ли Ин Ён, выступая во вторник в Сеуле на открытии Корейского глобального форума за мир.

"Диалог - это единственный путь к достижению общих целей, и лишь фундаментальное доверие может устранить застарелую враждебность", - подчеркнул он.

Министр указал, что мир столкнулся с затяжным кризисом из-за пандемии, изменения климата и других угроз, с которыми ни одна страна не может справиться самостоятельно. В этой связи Ли Ин Ён отметил, что КНДР нуждается в поддержке из-за COVID-19, санкций и стихийных бедствий, и призвал к "более гибкому" применению санкций в отношении Пхеньяна, чтобы они не мешали сотрудничеству в гуманитарных областях.

Министр также пообещал усилить поддержку общественных и международных организаций, занятых в гуманитарных проектах для КНДР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам форума сказал, что мир и диалог являются предпосылками для решения таких глобальных проблем, как пандемия и изменение климата, и пообещал оказать поддержку межкорейскому сотрудничеству.

"ООН готова поддержать инициативы, которые могут объединить людей в общих интересах для диалога и сотрудничества, а также предпринять шаги для установления прочного мира на Корейском полуострове", - подчеркнул он.