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Токаев назначил министром обороны прежнего первого замглавы ведомства Мурата Бектанова

Президент Казахстана ранее освободил его от должности

НУР-СУЛТАН, 31 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил во вторник министром обороны республики прежнего первого заместителя главы ведомства и начальника Генштаба Мурата Бектанова. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

В этот же день распоряжением президента Бектанов был освобожден от должности первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана.

Мурат Бектанов родился в 1965 году в Северо-Казахстанской области республики. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию Вооруженных сил Казахстана, а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Воинское звание - генерал-лейтенант. Должность первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Бектанов занимал с апреля 2019 года.

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