Депутаты Киевсовета заблокировали трибуну, протестуя против "узурпации власти"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты Киевского городского совета от президентской фракции "Слуга народа" заблокировали трибуну совета, протестуя против "узурпации власти" фракцией "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщил во вторник в Facebook депутат местного совета от крупнейшей фракции "Европейская солидарность" Леонид Емец.

"Слуги народа" заблокировали трибуну Киевсовета. Официальная причина - узурпация власти фракцией "УДАР", - отметил он. Емец пояснил, что депутаты от фракции "Слуга народа" требуют лишить представителей фракции "УДАР" большинства в бюджетной комиссии Киевсовета.

Советник Кличко Дмитрий Белоцерковец сообщил во вторник, что в блокировке участвуют также депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Согласно фотографии, которую опубликовал Емец, руководство горсовета находится в президиуме, заседание ведет столичный мэр Виталий Кличко.