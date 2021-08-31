Тайвань намерен закупить в США высокоточные авиаракеты и беспилотники

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Военное ведомство Тайваня во вторник представило законодательному органу предложение по оборонному бюджету на 2022 год на сумму 471,7 млрд тайваньских долларов ($17 млрд). Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

В документе предусматривается закупка у США новых партий вооружений для оборонных потребностей, включая высокоточные управляемые противокорабельные ракеты "Гарпун" (AGM-84), противорадиолокационные ракеты HARM (АGМ-88), тактические управляемые авиабомбы AGM-154 для авиапарка истребителей F-16.

Также планируется приобретение четырех американских беспилотников MQ-9B Sea Guardian, предназначенных для морской разведки.

ВМС будут выделены ассигнования на модернизацию боевых возможностей шести фрегатов класса "Кандин" (французские "Лафайет"), которые будут оснащаться разработанными на Тайване противовоздушными ракетами "Морской меч".

Также в бюджете речь идет о перспективах приобретения американской системы залпового ракетного огня HIMARS и самоходных гаубиц М-109A6 ("Паладин").

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории.