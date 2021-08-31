Посол Германии: Берлин хочет, чтобы Москва продлила транзит газа через Украину

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продлен на 5-10 лет. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

"Гарантии транзита газа - это только протокольные разговоры, на самом деле никаких гарантий Украине никто не может дать, в том числе немецкая сторона. <...> Наша идея - продлить контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Возможно, мы сумеем это продлить на пять, или даже на 10 лет, с гарантиями если не транзита, то денег для Украины, как это сейчас", - сказала она во вторник в эфире "Радио НВ".

"Украине нужно менять свою систему. Полагаю, что она должна стать производителем энергии и экспортером энергии, а не транзитной страной. Транзит - это всегда плохо, потому что это можно остановить. Производить, быть важным экспортером для Европы - это намного важнее", - добавила Фельдгузен.

При этом, по ее словам, следует учитывать и такой фактор, как переход на альтернативные энергоносители. "Мы думаем, что через 15 лет в Европе уже не будет использоваться газ, потому что для нас это переходная энергия, то есть будущее Украины как транзитной страны" весьма ограничено по времени, пояснила дипломат.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту "Северный поток - 2", в рамках которого Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", отметили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.