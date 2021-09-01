СМИ: МI-6 хотела от талибов гарантии, что Афганистан не станет площадкой для террористов

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Представители британской службы внешней разведки МI-6 вели секретный диалог с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы получить гарантии того, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад. Об этом сообщает в среду газета Daily Telegraph.

Переговоры с талибами на протяжении двух недель, по данным издания, проводили офицеры британской разведки, находившиеся в посольстве Великобритании в Кабуле. Кроме того, двусторонние контакты осуществлялись в столице Катара Дохе.

В МI-6 от комментариев по этому вопросу отказались.

По словам информированного источника, спецслужбы опасаются, что "Талибан" вновь позволит использовать Афганистан в качестве базы для террористов, планирующих нападения на Запад. "Это то, о чем мы всегда больше всего беспокоились. Это красная линия для борьбы с ними - любые признаки планирования атаки", - приводит его слова газета. Во время переговоров британцы пытались внушить руководству "Талибан", что предоставление любой иностранной помощи будет обусловлено разрывом талибами связей с террористическими организациями.

Переговоры с талибами продолжил Саймон Гасс, специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану. Гасс, являющийся также руководителем Объединенного разведывательного комитета Великобритании, прибыл несколько дней назад в Доху и встретился в Катаре с высокопоставленными членами "Талибан", информирует Daily Telegraph.

По словам представителя Даунинг-стрит, специальный представитель премьер-министра "прибыл в Доху и встречается с высокопоставленными представителями "Талибана", чтобы подчеркнуть важность безопасного выезда из Афганистана британских граждан и тех афганцев, которые работали с нами на протяжении последних двадцати лет".