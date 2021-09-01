МИД Приднестровья сообщил, что Украина перестала пускать автомобили с номерами республики

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Киев уведомил Тирасполь о вступлении в силу запрета на въезд и транзит через территорию страны автомобилей с номерными знаками Приднестровья. Об этом информирует в среду пресс-служба МИД непризнанной республики.

"В Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики поступила информация о том, что с сегодняшнего дня Украина запретила въезд и передвижение через свою территорию транспортных средств с государственными номерными знаками Приднестровья", - говорится в сообщении.

МИД назвал ограничение деструктивной мерой, нарушающей базовые принципы переговорного процесса между Молдавией и Приднестровьем. "Подобная мера повлечет гуманитарные и социально-экономические издержки для жителей Приднестровья", - обращают внимание в министерстве. Ответственность за это, по мнению Тирасполя, лежит как на Молдавии, которая была инициатором изменений, так и на Украине. В этой ситуации МИД Приднестровья обратился к участникам переговорного формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США) с предложением о скорейшем проведении консультаций относительно складывающейся ситуации.

Как рассказала корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки, по информации молдавских пограничников, которые находятся на приднестровском участке границы с Украиной, утром в среду ситуация здесь спокойная, к этому часу правоохранители не встретили ни одной машины с приднестровскими номерами. При этом стоит отметить, что трафик на этом участке значительно снизился в период пандемии.

Местный телеканал TSV сообщил, что на границе с Украиной был остановлен ряд пассажирских автобусов, направлявшихся в Одессу. "Люди выходили [на КПП] в Первомайске, переходили границу пешком и добирались до Одессы сами", - информирует телеканал. Как сообщил ТСВ, автобусные рейсы в Россию работают в нормальном режиме, так как их обслуживают иностранные перевозчики.

История вопроса

Протокольное решение об участии в международном дорожном движении транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, было принято Кишиневом и Тирасполем в апреле 2018 года. После этого приднестровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы.

Однако оформила эти номера небольшая часть приднестровских автомобилистов из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения. В частности, позже выяснилось, что от приднестровских автомобилистов, получивших нейтральные номера, стали требовать оформление также молдавских водительских прав. Это вызвало критику со стороны Тирасполя и затормозило регистрацию машин.

Чтобы ускорить этот процесс, Молдавия и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с приднестровской символикой с 1 января 2020 года. Власти Тирасполя расценили эти действия как "блокаду", которая, по их мнению, ограничивает права жителей региона. Они пригрозили, что в ответ запретят автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. По просьбе Кишинева Киев дважды переносил вступление в силу этого решения - сначала до 1 апреля 2021 года, а после - до 1 сентября.