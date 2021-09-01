Al Jazeera: в новом правительстве Афганистана не будет чиновников из прежней администрации

ТАСС, 1 сентября. Новое правительство Афганистана не будет включать в себя представителей прежней администрации страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ).

Отмечается, что состав нового правительства будет объявлен в течение нескольких дней.

В среду агентство The Khaama Press со ссылкой на источники информировало, что главой МИД Афганистана будет назначен руководитель политического крыла "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар, мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани (сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани) станет главой МВД.