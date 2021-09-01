СМИ: премьер Японии был готов лично посетить ВЭФ, но не получил приглашения от России

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга был готов лично посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября, однако отказался от поездки, поскольку не получил приглашения от российской стороны. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском МИД.

По его данным, глава правительства был настроен на участие в форуме, но "не получил приглашения". Другой источник Kyodo, осведомленный о ситуации, выразил мнение, что российская сторона, вероятно, "хотела бы вести диалог с долгосрочным и стабильным японским правительством", а Суга на фоне продолжающегося снижения рейтинга поддержки и предстоящих парламентских выборов таковым в глазах Москвы не является. Предшественник действующего главы японского кабмина Синдзо Абэ с 2016 года посещал ВЭФ четыре раза.

Внутри японского правительства, по данным Kyodo, в последнее время звучало мнение, что сейчас "не самое подходящее время для встречи" на высшем уровне между двумя государствами. Как отмечает агентство, такая позиция объясняется подготовкой России к введению режима свободной таможенной зоны на Курилах и полному освобождению инвесторов от налогов. До конца августа на рассмотрение правительства РФ должны были представить согласованные предложения по созданию такого режима.

Согласно результатам социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и сомнений по поводу эффективности мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.