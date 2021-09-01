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Восточный экономический форум

СМИ: премьер Японии был готов лично посетить ВЭФ, но не получил приглашения от России

Как сообщает Kyodo, внутри японского правительства звучало мнение, что сейчас "не самое подходящее время для встречи" на высшем уровне между двумя государствами

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга был готов лично посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября, однако отказался от поездки, поскольку не получил приглашения от российской стороны. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском МИД.

По его данным, глава правительства был настроен на участие в форуме, но "не получил приглашения". Другой источник Kyodo, осведомленный о ситуации, выразил мнение, что российская сторона, вероятно, "хотела бы вести диалог с долгосрочным и стабильным японским правительством", а Суга на фоне продолжающегося снижения рейтинга поддержки и предстоящих парламентских выборов таковым в глазах Москвы не является. Предшественник действующего главы японского кабмина Синдзо Абэ с 2016 года посещал ВЭФ четыре раза.

Внутри японского правительства, по данным Kyodo, в последнее время звучало мнение, что сейчас "не самое подходящее время для встречи" на высшем уровне между двумя государствами. Как отмечает агентство, такая позиция объясняется подготовкой России к введению режима свободной таможенной зоны на Курилах и полному освобождению инвесторов от налогов. До конца августа на рассмотрение правительства РФ должны были представить согласованные предложения по созданию такого режима.

Согласно результатам социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и сомнений по поводу эффективности мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

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ЯпонияРоссияВосточный экономический форум
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