Минобороны Армении заявило о гибели своего военного после обстрела ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны Армении заявило в среду о гибели армянского военнослужащего в результате выстрела снайпера азербайджанских ВС на участке Ерасх рядом с границей с Нахичеванью.

"1 сентября около 11:10 (10:10 мск) азербайджанские ВС в очередной раз спровоцировали стрельбу из снайперских винтовок и другого огнестрельного оружия по армянским позициям в Араратском районе, в частности, на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. В результате смертельное огнестрельное ранение получил контрактник, младший сержант Гегам Саакян", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.