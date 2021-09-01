{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

Минобороны Армении заявило о гибели своего военного после обстрела ВС Азербайджана

Инцидент произошел в Араратском районе

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны Армении заявило в среду о гибели армянского военнослужащего в результате выстрела снайпера азербайджанских ВС на участке Ерасх рядом с границей с Нахичеванью.

"1 сентября около 11:10 (10:10 мск) азербайджанские ВС в очередной раз спровоцировали стрельбу из снайперских винтовок и другого огнестрельного оружия по армянским позициям в Араратском районе, в частности, на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. В результате смертельное огнестрельное ранение получил контрактник, младший сержант Гегам Саакян", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Лукашенко заявил, что РФ поставит Белоруссии самолеты, вертолеты и, возможно, С-400
Президент Белоруссии добавил, что программы Союзного государства планируется утвердить в октябре-ноябре
Лукашенко заявил, что РФ поставит Белоруссии самолеты, вертолеты и, возможно, С-400
Читать полностью