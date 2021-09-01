Медведчук считает, что народы Украины и России не могут враждовать

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Народы России и Украины не могут быть враждебными друг другу, а кризис в отношениях двух стран в конечном итоге сойдет на нет. Такое мнение высказал глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью российскому "Пятому каналу", опубликованном на сайте партии в среду.

"Действительно, есть определенные противоречия в плане того, что эти народы имеют свои национальные особенности. Но эти народу никогда не могут быть враждующими, я имею в виду российский народ и украинский народ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Украина является "не Россией", как гласит название изданной в 2003 году книги экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Медведчук выразил уверенность в том, что существующий сегодня кризис в отношения Украины и России "сойдет на нет". "Я уверен, что и русский, и украинский народ останутся, как и белорусский народ, братскими народами, славянскими народами. И вот эти корни, исторические, корни тысячелетней истории, они намного сильнее "хотелок" власти, в том числе и в Украине, и они сильнее внешнего управления, которое сегодня насаждает эту идеологию "анти-России", - подчеркнул Медведчук.

Глава политсовета ОПЗЖ выразил уверенность, что украинские граждане в своем большинстве "никогда не пойдут на то, чтобы в Украине создавалась "анти-Россия", поскольку это преступно как по отношению к Украине, так и к ее гражданам.

Медведчук высказал ряд пожеланий действующей на Украине власти, среди которых - восстановить экономические отношения с Россией, поскольку потенциальные рынки для украинской продукции находятся в РФ и в странах СНГ.

Ранее политик неоднократно заявлял, что власти Украины ведут борьбу с инакомыслием и запрещают русский язык, однако миллионы украинцев не поддерживают эту политику. Медведчук отмечал, что в стране фактически под полным запретом оказалось "культурное наследие, которое было наработано и украинским, и русским народами, и многими другими народами бывшего Советского Союза".