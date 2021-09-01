Минск утверждает, что Рига в девятый раз пыталась выдворить в Белоруссию группу афганцев

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Латвийские пограничники предприняли девятую по счету попытку насильно выдворить в Белоруссию группу афганских беженцев в количестве 14 человек. Об этом сообщил в среду Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Граждане Афганистана, в том числе женщины и дети, находящиеся на линии границы, говорят, что это уже девятая попытка со стороны Латвии заставить их идти в Беларусь", - отмечается в сообщении.

В ГПК проинформировали, что вечером 30 августа со стороны Латвии в латвийский пункт пропуска "Патерниеки" прибыли 14 граждан Афганистана, из которых 10 детей. "Все они были истощены, нуждались в медпомощи, теплых вещах и пище", - отметили в погранведомстве. Ссылаясь на высказывания мигрантов, в ГПК сказали, что они пришли в пункт пропуска для подачи официального прошения о предоставлении защиты в Латвии и убежища. Кроме того, афганцы потребовали представителя ООН, так как знали, что есть вероятность очередного применения физической силы, сообщили в комитете. Там добавили, что латвийские правоохранители заверили, что доставят беженцев в лагерь, однако снова обманули. "Сначала они отвели их от пункта пропуска, продержали людей под дождем всю ночь, а затем на автомобиле вывезли к границе. 31 августа латвийские силовики пытались вытеснить эту группу беженцев на территорию Беларуси напротив участка заставы "Бигосово", - проинформировали в Госпогранкомитете Белоруссии.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 770 лиц незаконно пересечь границу. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.