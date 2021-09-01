США и Украина подписали соглашение о создании межгосударственной линии защищенной связи

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Госдепартамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте украинского ведомства.

"Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - прокомментировал факт подписания документа председатель Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, слова которого приводит ведомство. Он добавил, что "объединение усилий в этом направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, которые ежедневно превращаются в новые вызовы".

Уточняется, что для выполнения соглашения в столицах двух государств создадут специальные национальные центры. "Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности. Национальным центром на Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в США - Центр уменьшения национальных и ядерных угроз", - сообщили в Госспецсвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. В среду запланированы его переговоры с президентом США Джо Байденом.