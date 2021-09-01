В Анкаре построят комплекс зданий оборонных ведомств в форме полумесяца и звезды

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган дал старт строительству единого комплекса оборонных ведомств. Об этом сообщило в среду агентство Anadolu.

По его данным, проект носит название "Полумесяц и звезда" (Ay Yildiz). Предполагается, что комплекс в Анкаре будет завершен к 2023 году, когда Турция будет отмечать 100-летнюю годовщину своего основания. В нем будут расположены здания министерства национальной обороны, генштаба и командований видов вооруженных сил.

В ходе торжественной церемонии Эрдоган отметил, что будущий комплекс "внушит страх врагам и доверие друзьям" Турции. По словам президента, "в рамках проекта будет создана централизованная система обороны".

Эрдоган также сообщил, что площадь "Полумесяца и звезды" составит 12,6 млн кв. м, на 890 тыс. из которых будут построены здания под различные военные ведомства. В здании, которое будет выполнено в форме полумесяца, будут находиться конференц-залы, а в центре будет расположен плац площадью 23 тыс. кв. м для проведения торжественных мероприятий.

Anadolu уточняет, что в основном здании комплекса будут нести службу не менее 15 тыс. военнослужащих.